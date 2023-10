O Museu do Futebol, em São Paulo, entrará em obras a partir do dia 7 de novembro. Essa será a primeira grande reformulação do espaço cultural desde a sua inauguração, em 2008. O equipamento ganhará mais salas expositivas, além de novos recursos interativos e tecnológicos.

Movimentação no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo - Rivaldo Gomes - 4.jun.2021/Folhapress

O objetivo é proporcionar mostras mais diversas, com maior presença do futebol feminino e de práticas do esporte para além dos campeonatos oficiais.

O investimento no projeto é de R$ 15,8 milhões, provenientes da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do estado de São Paulo e de patrocinadores privados, por meio da Lei Rouanet.

Por causa das obras, a exposição principal do museu ficará fechada para visitação até abril do ano que vem. Só ficará em cartaz no espaço a mostra temporária "Futebol de Brinquedo", que será aberta ao público em 12 de outubro, Dia das Crianças.

A reformulação do equipamento tem comitê curatorial coordenado por Leonel Kaz, Marcelo Duarte e Marília Bonas, projeto expográfico de Daniela Thomas e Felipe Tassara, e participação da equipe do museu.

A cantora Assucena realizou um pocket show com participação do músico Rafael Acerbi na casa do empresário Ricardo Levisky, na semana passada, em São Paulo. A artista apresentou canções do seu novo álbum, "Lusco Fusco". A secretária municipal de Cultura de São Paulo, Aline

Torres, compareceu.