Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza relataram à diplomacia do Brasil que os preços de alimentos, água e gás quase triplicaram na região.

Grupo de brasileiros abrigado em escola católica na Faixa de Gaza, nos primeiros dias do conflito - 13.out.2023/Divulgação

Um motorista contratado pelo Itamaraty foi para a cidade de Khan Yunes, no sul de Gaza, onde parte dos brasileiros estão abrigados, para verificar a situação do grupo.

Segundo o relato, apesar do clima de medo e tensão, os brasileiros estão bem e com mantimentos para os próximos dias. O grupo pediu ao escritório do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, que disponibilizasse mais recursos para abastecer suas cozinhas.

Até meados da semana, os estabelecimentos comerciais em que compram mantimentos não tinham sido atingidos por bombas.

Como mostrou a coluna, os brasileiros que estão em Gaza têm estoque de comida para os próximos cinco dias. A maior preocupação, agora, é a água —a salgada é usada para higiene, e há pouca água doce mineral disponível para consumo.

Na sexta (27), as comunicações da região com o resto do mundo foram interrompidas.

A diplomacia brasileira, entretanto, conseguiu conseguiu reestabelecer contato com os grupos em Khan Yunes e em Rafah, também no sul de Gaza, para monitorar a situação.