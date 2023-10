Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza têm estoque de comida para os próximos cinco dias.

DESPENSA REGULAR

Eles reforçaram o armazenamento já prevendo que os bombardeios de Israel sobre o território iriam se intensificar, e prevendo também uma invasão por terra, que deve agravar a crise humanitária que atravessam. Na sexta (27), as comunicações de Gaza com o resto do mundo foram interrompidas.

Grupo de brasileiros abrigado em escola católica na Faixa de Gaza, nos primeiros dias do conflito - 13.out.2023/Divulgação

DESPENSA 2

Os brasileiros conseguiram abastecer suas cozinhas fazendo compras em mercados das cidades de Rafah e Khan Yunes, no sul de Gaza, onde estão abrigados.

DESPENSA 3

Até meados da semana, os estabelecimentos comerciais em que compram mantimentos não tinham sido atingidos por bombas.

SAL

A maior preocupação, agora, é a água —a salgada é usada para higiene, e há pouca água doce mineral disponível para consumo.

CORTE

O grupo adquiriu comida com recursos enviados pelo escritório do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia. A intensidade dos bombardeios e o corte da comunicação, no entanto, devem dificultar a operação.

CURVAS

A cantora Fafá de Belém posa nua para o primeiro livro da Vogue, "InVogue" - Bob Wolfenson/Divulgação

A cantora Fafá de Belém, 67, posou nua para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. O ensaio foi feito especialmente para o primeiro livro da revista Vogue, o "InVogue". O volume acaba de ser lançado e apresenta imagens e entrevistas de outras 51 mulheres brasileiras, como Costanza Pascolato, Camila Queiroz, Jade Picon e Linn da Quebrada.

"Sempre fui uma mulher grande, com cintura fina, bunda, coxa e peito. Eu era uma menina quando Sophia Loren, através das telas, me deu senso de corpo", diz Fafá de Belém na publicação.