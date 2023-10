A Prefeitura de São Paulo deu parecer contrário ao projeto de lei que propõe que a rua onde fica localizado o Teatro Oficina, no Bixiga, passe a se chamar Jaceguai Zé Celso. A iniciativa tem como objetivo homenagear o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, morto aos 86 anos neste ano.

O parecer foi dado pelas secretarias de Cultura e de Urbanismo e Licenciamento, após solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJLP) da Câmara Municipal de São Paulo.

Zé Celso antes da reabertura do Teatro Oficina em outubro de 2021, após o fechamento pela pandemia de Covid-19 - Karime Xavier/Folhapress

A manifestação enviada pela pasta de Urbanismo diz que a inclusão do nome do diretor "constitui alteração de denominação, que não encontra consonância com as hipóteses permissivas de alteração prevista nos incisos do artigo 5º da lei nº 14.454/07".

A legislação citada versa sobre mudanças em ruas na capital.

O artigo em questão afirma que "é vedada a denominação de vias e logradouros públicos com nome diverso daquele que, embora não tenha sido objeto de ato de autoridade competente, já se consagrou tradicionalmente e se incorporou na cultura da cidade".

A secretaria chefiada por Aline Torres usou a mesma justificativa. "Por sua antiguidade, os fatos históricos envolvidos, bem como a localização geográfica, a alteração do nome é vetada pela referida norma", diz o parecer.

E segue: "Nosso entendimento é que qualquer acréscimo ao nome atual configura alteração, e a solução pretendida —acrescentar o nome do homenageado a um nome oficial já existente— traz um precedente danoso para a cidade, visto que tal aprovação pode estimular a aplicação desta lógica a todas as suas ruas mais centrais ou de maior visibilidade".

"Portanto, diante do exposto e em atenção à legislação vigente, nosso parecer é desfavorável à aprovação desta propositura", finaliza a argumentação da pasta da Cultura.

Na justificativa do projeto de lei, proposto pela vereadora Jussara Basso (PSOL), a parlamentar afirma que a obra de Zé Celso é "reconhecida nacional e internacionalmente e de importância incomensurável".

"O Teatro Oficina é um grupo que nasceu em São Paulo, e sua sede está localizada na rua Jaceguai desde 1961, fazendo parte da cidade e da cultura paulistana. Nesse sentido, a mudança de nome da rua valoriza a história da cidade e deste grande gênio do teatro brasileiro".

Zé Celso morreu após um incêndio atingir o apartamento onde mora, no Paraíso.

O artista participou do grupo fundador do Teatro Oficina —também formado por Renato Borghi, Fauzi Arap, Etty Fraser, Amir Haddad e Ronaldo Daniel—, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro.

Ao longo do tempo, o Oficina se tornou um centro de estudos da dramaturgia brasileira. No teatro, foram formados atores como Bete Coelho, Leona Cavalli e Esther Góes. Por ali, passaram também Augusto Boal, Fernanda Montenegro, Marieta Severo e Zezé Motta.

VOZ

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê, que prepara o lançamento de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" - Taís Valença/Divulgação

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê lançará no dia 27 deste mês a primeira parte de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo". O trabalho, que trará músicas autorais, foi produzido por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto.

"Se o Meu Peito Fosse o Mundo" leva o selo da gravadora Som Livre e foi dividido em duas metades, inspirado na lógica de lado A e lado B dos LPs. O lançamento das cinco últimas faixas está previsto para o primeiro trimestre de 2024.