O primeiro avião da FAB (Força Aérea Brasileira) enviado a Israel para repatriar brasileiros pousará em Brasília. Outros dois, na sequência, deixarão os passageiros no Rio de Janeiro –e um último fará a rota Recife/Guarulhos, em São Paulo.

Brasileiros embarcam em avião na cidade de Tel Aviv, em Israel - Reprodução/GloboNews

No total, 900 brasileiros já se inscreveram para retornar ao país.

O primeiro voo com 212 brasileiros saiu do aeroporto de Tel Aviv na terça (10), às 14h12 (horário de Brasília). Houve um atraso de cerca de duas horas na decolagem, em relação ao horário inicialmente previsto.

Os brasileiros embarcaram na aeronave KC-30, que tem capacidade para cerca de 230 passageiros. A FAB tem quatro aviões à disposição do governo Lula para o resgate. Duas aeronaves da presidência, os VC-2, com capacidade menor de passageiros, também foram incluídos no planejamento.

Como mostrou a coluna, o governo brasileiro também estuda formas de retirar cidadãos brasileiros de territórios palestinos, em particular através do Egito, Jordânia e Líbano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, há 25 brasileiros na Faixa de Gaza que entraram em contato com o Itamaraty solicitando a repatriação.

