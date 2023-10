Os passageiros do primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar cidadãos brasileiros em Israel entoaram a canção "sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" durante o voo desta terça-feira (10). Uma bandeira do Brasil estava entendida em uma das fileiras da aeronave.

O voo com 212 brasileiros saiu do aeroporto de Tel Aviv às 14h12 (horário de Brasília). Houve um atraso de cerca de duas horas na decolagem, em relação ao horário inicialmente previsto.

A previsão é que a aeronave chegue a Brasília às 4h de quarta (11).

Brasileiros embarcam em avião na cidade de Tel Aviv, em Israel - Reprodução/GloboNews

A FAB havia informado na segunda (9) que 900 brasileiros devem ser repatriados nos próximos dias. A operação poderá ser repetida na próxima semana, caso haja necessidade. No total, mais de 1.700 brasileiros tinham solicitado repatriação, sendo a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

"O governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região", escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na plataforma X, ex-Twitter.

Os brasileiros embarcaram na aeronave KC-30, que tem capacidade para cerca de 230 passageiros. A FAB tem quatro aviões à disposição do governo Lula para o resgate. Duas aeronaves da presidência, os VC-2, com capacidade menor de passageiros, também foram incluídos no planejamento.

Como mostrou a coluna, o governo brasileiro também estuda formas de retirar cidadãos brasileiros de territórios palestinos, em particular através do Egito, Jordânia e Líbano. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, há 25 brasileiros na Faixa de Gaza que entraram em contato com o Itamaraty solicitando a repatriação.

O grupo já está reunido. O desafio deles, agora, é chegar em segurança até a fronteira com o Egito, que negocia com o Brasil a abertura de uma passagem para que o grupo entre naquele país. E, então, siga ao aeroporto do Cairo para pegar um avião e voltar à terra natal, longe da guerra.

O escritório do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, está em contato com pessoas e organizações de Gaza que se dispuseram a ajudar os brasileiros na primeira etapa da travessia. E também com interlocutores do Hamas, que controla o território palestino e poderia impedir a viagem.

O conflito começou com ataques do grupo terrorista Hamas sobre o território israelense a partir da Faixa de Gaza no último sábado (7). Os ataques dispararam uma violenta resposta dos israelenses. Já são mais de 1.800 mortos dos dois lados até a tarde desta terça.

Em resposta aos atentados, Israel anunciou na segunda um cerco total à Faixa de Gaza. Nesta terça, as Forças Armadas do país intensificaram os bombardeios contra o território palestino. Segundo autoridades israelenses, dois membros da alta cúpula da facção radical foram mortos em ataques aéreos.

O Itamaraty deixou dois telefones e números de WhatsApp da embaixada em Tel Aviv à disposição para o atendimento de brasileiros em situação de emergência em Israel: +972 (54) 803 5858 e +972 (59) 205 5510. Além disso, o plantão consular geral também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.