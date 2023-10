O Partido dos Trabalhadores (PT) rebateu a Embaixada de Israel no Brasil e disse que ela deu uma interpretação "falsa e maliciosa" a uma resolução divulgada pela sigla que diz que o país do Oriente Médio realiza um "genocídio contra a população de Gaza".

"É um ataque injustificável a um partido que ao longo de sua história abriga militantes palestinos, árabes e judeus e defende a coexistência dos Estados de Israel e da Palestina", afirma o comunicado do PT, veiculado na tarde desta terça-feira (17).

Mais cedo, a embaixada havia dito que "é muito lamentável que um partido que defende os direitos humanos compare a organização terrorista Hamas, que vai de casa em casa para assassinar famílias inteiras, com o que o governo israelense está fazendo para proteger os seus cidadãos".

O posicionamento foi uma reação a uma resolução divulgada pela sigla do presidente Lula no dia anterior, na segunda (16), que condenou os ataques do Hamas contra civis, ao mesmo tempo em que acusou Israel de cometer genocídio contra a população de Gaza. .

O partido, portanto, rebateu nesta terça. "Afirmar que o PT considera 'o assassinato bárbaro, a violação e a decapitação de pessoas luta política legitima', como faz a nota da embaixada, é uma atitude inaceitável por parte de quem tem a responsabilidade de representar no Brasil um país amigo", afirma ainda o comunidado.

Como mostrou a Folha, a resolução do diretório nacional do PT não chamou o Hamas de entidade terrorista, em linha com a posição da diplomacia brasileira. Também não se referiu aos atos do grupo palestino como "terroristas".

O partido também reforçou o fato de que não tem ligação com o grupo responsável pela ofensiva contra Israel no último dia 7, afirmando que seus únicos laços são com a Organização para a Libertação da Palestina e com a Autoridade Nacional Palestina, que administra partes da Cisjordânia.

"O PT condena, desde sua fundação, todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, condenamos os assassinatos e sequestro de civis cometidos tanto pelo Hamas, quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra", diz o primeiro documento petista.

Leia, abaixo, a íntegra da nota do PT:

"É totalmente falsa e maliciosa a interpretação que a Embaixada de Israel no Brasil faz e divulga em nota oficial sobre a Resolução do PT, divulgada ontem, a propósito da situação de Gaza.

O Diretório Nacional condenou, sim, 'os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis, cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel'.

E advertiu que a retaliação do governo de Israel configura 'um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra', como o corte de água potável, energia, alimentos e remédios, além de bombardeios contra a população civil.

Por volta das 15h30 de hoje, enquanto a Embaixada de Israel divulgava sua nota contra o PT, pelo menos 500 civis eram assassinados no bombardeio a um grande hospital em Gaza.

Quem representa no Brasil o governo que fez um ataque desta natureza não tem autoridade moral para falar em direitos humanos.

Todos têm direito a defender seu povo, mas a busca por justiça não se confunde com vingança nem pode se dar por meio da Lei de Talião.

A posição do PT é semelhante à da porta-voz da ONU para Direitos Humanos, Ravina Shamdasani: 'Não se pode ter uma punição coletiva como resposta aos ataques horríveis [do Hamas]'.

Afirmar que o PT considera 'o assassinato bárbaro, a violação e a decapitação de pessoas luta política legitima', como faz a nota da embaixada, é uma atitude inaceitável por parte de quem tem a responsabilidade de representar no Brasil um país amigo.

É um ataque injustificável a um partido que ao longo de sua história abriga militantes palestinos, árabes e judeus e defende a coexistência dos Estados de Israel e da Palestina".