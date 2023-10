Os Estúdios Flow querem lançar um reality show sobre política em 2024. Denominado A República, a ideia é confinar em uma casa influenciadores, conhecedores do assunto e ex-políticos que estejam dispostos a responder à seguinte pergunta: "Você se acha capaz de consertar o Brasil?."

O programa será transmitido 24 horas por dia pelo canal do YouTube do Flow e terá episódios diários ao vivo. Além disso, uma vez por semana será realizado um debate com os participantes sobre temas como descriminalização das drogas, redução da maioridade penal, liberdade de expressão, entre outros.

Igor Coelho, fundador do podcast Flow - Divulgação

O elenco será formado por 16 pessoas, entre convidados e interessados em participar, que poderão se inscrever no site arepublica.flowpodcast.com.

A exemplo de outros realities, um participante será eliminado por semana por votação popular, que ocorrerá por meio das plataformas do programa. O prêmio para o vencedor não foi divulgado.

Igor Coelho, fundador dos Estúdios Flow, diz que o objetivo da iniciativa é ir além do "entretenimento superficial" e promover um "bom debate" para os problemas do Brasil.

"Esse reality emula o funcionamento de um país dentro de uma casa. Já que todos eles sabem como resolver o problema de 230 milhões de habitantes, então vamos ver se conseguem resolver primeiro os dos 16 participantes, em um reality show", diz.

Para Coelho, "grandes personalidades podem surgir" da proposta. "O Brasil é uma enorme casa, onde pessoas dividem o mesmo lugar e precisam se entender, cooperar entre si, independente do que acreditam, é meio que essa a vibe do programa", afirma.

O nome A República é, segundo os idealizadores, uma brincadeira com o sentido duplo da palavra, que significa moradia coletiva e também uma forma de governo de um país.

O programa deverá ir ao ar no primeiro semestre do ano que vem, antes das eleições municipais.

FA-TAL

A atriz Sophie Charlotte participou da pré-estreia em São Paulo do filme "Meu Nome É Gal", em que interpreta a cantora baiana. O evento foi realizado no Cinemark do Shopping Iguatemi, na capital paulista, na semana passada. A diretora e roteirista Lô Politi, que divide a direção da obra com Dandara Ferreira, esteve lá. O ator Luis Lobianco, que também integra o elenco, compareceu.