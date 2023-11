A Agência Mural vai comemorar 13 anos em um evento neste sábado (25), no Museu das Favelas, em São Paulo.

A celebração vai reunir jornalistas, produtores de conteúdo, pesquisadores e estudantes para um bate-papo sobre a importância do jornalismo local nas periferias.

Instalação no Museu das Favelas, em São Paulo - Divulgação

Participarão do debate Cíntia Gomes, da Agência Mural, Gabrielle Guido e Rosana Silva, do Entre Becos, e Thiago Borges, do Periferia em Movimento. A mediação será de Caê Vasconcelos, da Transmídia.

O evento contará ainda com uma exposição de imagens do fotojornalista Léu Britto e de ilustrações do artista Magno Borges. A entrada é gratuita

A SETE CHAVES

O jornalista e escritor Edney Silvestre recebeu convidados como a atriz Beth Goulart no lançamento do seu livro "Segredos de um Repórter". A jornalista Silvia Poppovic prestigiou o evento, que ocorreu na terça (21), na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O editor Marco Pace também marcou presença.