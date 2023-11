O Rio de Janeiro vai aderir à definição de antissemitismo da International Holocaust Remembrance Aliance (IHRA), a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto.

LAÇOS

A organização, integrada por 35 países, tem como meta "combater a crescente negação do Holocausto e do antissemitismo" em nível mundial.

Argentinos repatriados exibem a bandeira de Israel ao desembarcarem no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires - Luis Robayo - 15.out.2023/AFP

LAÇOS 2

A adesão está sendo feita por meio da StandWithUs Brasil. Segundo a entidade, provocações e discursos de ódio contra os judeus se intensificaram no Rio de Janeiro depois do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, e da guerra que tem como principal cenário hoje a Faixa de Gaza.

PRAÇA

Eles citam como exemplo cartazes ofensivos aos judeus colados em postes da Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e pichações perto da Sinagoga Associação Religiosa Israelita (ARI) e do Memorial às Vítimas do Holocausto, em Botafogo.

POR ESCRITO

Ao aderir, o Rio adotará na cidade a definição da IHRA, de que "o antissemitismo é uma determinada percepção dos judeus, que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus e/ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas".

PRESENÇA

Devem participar da cerimônia o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o subprefeito da zona sul, Flávio Valle, André Lajst, presidente executivo do StandWithUs Brasil, Claudio Lottenberg, presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), além de Alberto Klein, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, e Shay Salamon, representante do Combat Antisemitism Movement.

ESTANTE

