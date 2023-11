O coletivo Judias e Judeus pela Democracia São Paulo elaborou um manifesto em que denuncia "o massacre em curso" na Faixa de Gaza, "os ataques hediondos" do Hamas e pedem um cessar-fogo da guerra entre Israel e o grupo terrorista.

A entidade pede ainda a liberação dos reféns do Hamas, sequestrados durante o ataque no último dia 7, e alerta para o crescimento dos ataques e discursos contra os judeus desde o início do conflito no Oriente Médio.

Soldado israelense em operação na Faixa de Gaza - Forças de Defesa de Israel via Xinhua

"Somos judias e judeus brasileiros. Nos juntamos às vozes que se levantam contra o massacre em curso em Gaza, a favor do cessar-fogo, pela libertação imediata e incondicional dos reféns, e denunciam os ataques hediondos do Hamas", diz o coletivo na nota.

Eles seguem: "Estamos também profundamente afetados com a crescente onda de antissemitismo, que aproveita do trágico momento para ativar antigos estereótipos racistas, aumentando a violência e enfraquecendo as vozes que lutam pela paz".

O coletivo também se posiciona a favor da criação de dois Estados. "Defendemos veementemente o direito de palestinos e israelenses a terem um território onde possam viver em paz, de forma soberana e sob regimes verdadeiramente democráticos. Nos posicionamos pelo fim das ocupações e dos assentamentos. Repudiamos fundamentalismos, teocracias, regimes autoritários e de terror", finaliza o texto.

O manifesto foi elaborado coletivamente em uma reunião com mais de 40 integrantes do grupo, entre eles Raquel Rolnik, Lia Vainer Schucman, Fabio Tofic Simantob, Edith Derdyk, Breno Benedykt e Fe Maidel.