O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, visitou nesta semana a Favela dos Sonhos, localizada em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O convite foi feito a ele pelo presidente da ONG Gerando Falcões, Edu Lyra.

O presidente da ONG Gerando Falcões, Edu Lyra, e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, durante visita à Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Foto: Divulgação - Divulgação

O ministro assistiu a uma apresentação do coral infantil da organização e conheceu de perto as ações do projeto Favela 3D (Digna, Desenvolvida e Digital), que busca reurbanizar a comunidade.

"Meu projeto no Supremo é conversar com todos. Evidentemente, a gente precisa conversar e compreender a realidade de quem mais precisa. Entender as necessidades, ver o que a gente pode fazer para ajudar e, mais do que isso, para emancipar essas comunidades", afirmou Barroso, na ocasião.

Lyra classificou o dia como "histórico". "Estamos muito felizes em receber o ministro Barroso, felizes pela escuta dele, pela troca e felizes pelo Brasil que a gente pode construir", disse.

