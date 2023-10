São Paulo

Na próxima quarta (11), a ONG Gerando Falcões vai realizar um jantar beneficente em Miami (EUA), com um lelão para levantar recursos para o Favela 3D, iniciativa que leva desenvolvimento e digitalização para comunidades de todo o país.

Os leilões da Gerando Falcões costumam movimentar artigos exclusivos de empresários e famosos.

Entre os destaques do encontro em Miami estarão um violão autografado por Chitãozinho e Xororó, uma camisa do Atlético Mineiro com autógrafo do jogador Hulk, um par de ingressos para um jogo do Galo na Arena MRV e uma hospedagem com todas as despesas pagas para duas pessoas no Cliff Hotel, na Jamaica.

Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, durante imersão na Favela Marte, em São José do Rio Preto (SP), escolhida para projeto-piloto da Favela 3D - Yan Marcelo Carpenter/Divulgação

Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões, afirma que a entidade quer expandir o Favela 3D através de novos parceiros e empresas apoiadoras. Para o jantar nos EUA, são esperadas mais de 200 pessoas.

"Queremos estender o projeto Favela 3D, aplicado com sucesso na Favela dos Sonhos e em andamento em outras comunidades para todo o país, alcançando diversas favelas nos próximos anos", disse Lyra em nota.

Leonardo Framil, diretor-executivo na Accenture, será um dos homenageados da noite. Segundo a ONG, Framil e a Accenture foram responsáveis por desenhar o modelo de escala para os projetos sociais nas favelas brasileiras.

A atriz Samantha Schmutz e a modelo Martha Graeff serão as mestres de cerimônia do evento. Os ingressos para o jantar podem ser adquiridos por US$ 500.

Com Diego Felix