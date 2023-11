O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, assumiu um namoro com a desembargadora federal Carmen Sílvia Arruda, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Os dois têm sido vistos juntos em eventos públicos há algumas semanas. No final de setembro, estiveram abraçados durante a festa que celebrou a chegada de Barroso à presidência da corte, realizada em Brasília.

No início deste mês, o ministro e a desembargadora viajaram a Paris, na França, para visitar o Conselho Constitucional francês. Na ocasião, Barroso também participou de um fórum internacional organizado pelo grupo Esfera Brasil, e Arruda o acompanhou durante todo o evento.

Barroso integrou a banca que avaliou o doutorado em sociologia e direito defendido por Arruda em 2019, na Universidade Federal Fluminense, segundo currículo disponibilizado pelo TRF-2. Quando foi publicado como livro, em 2020, o trabalho ganhou prefácio escrito pelo ministro do STF.

AVENIDA

A médica e ex-BBB Thelminha prestigiou um coquetel promovido pelo Camarote Bar Brahma, na semana passada, no Bar dos Arcos, em São Paulo. Ela será, pelo segundo ano consecutivo, musa do espaço no Carnaval paulistano do ano que vem. A cantora Leci Brandão se apresentou no evento, que contou também com a presença do músico Ivo Meirelles.