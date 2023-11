A cidade de São Paulo receberá, entre 30 de novembro e 2 de dezembro, a primeira edição Voxtopia – Festival Internacional da Voz. O artista de hip-hop Christylez Bacon, a cantora indiana Varijashree Venugopal, a música Badi Assad e o grupo paulistano Barbatuques estão previstos na programação.

Interior do Auditório Ibirapuera, no parque do Ibirapuera, em São Paulo - Adriano Vizoni - 21.mai.2023/Folhapress

GOGÓ

Idealizado pela cantora e compositora Clarice Assad e pela produtora cultural Elis Ribeirete, o festival diz querer promover "um encontro de origens, idiomas e estilos totalmente focado no uso da voz como instrumento". O Voxtopia terá entrada gratuita e ocorrerá na Escola de Música do Auditório Ibirapuera e no Teatro Laura Abrahão.

ESTANTE

O jornalista André Barcinski recebeu convidados no lançamento da biografia "Tudo Passará – A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção", na noite de quinta (9), na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. No evento, Monalisa e Verônica Ned, filhas do cantor, participaram de um bate-papo com o escritor. O compositor Cláudio Fontana também esteve presente.