O ex-chanceler Celso Amorim, assessor-chefe especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos internacionais, desembarca nesta quarta-feira (8) em Paris para discutir a questão humanitária na Faixa de Gaza e para participar do fórum para a paz sediado na capital francesa.

Amorim e sua equipe se juntarão a representantes da União Europeia, do G20 e de países árabes na "Conferência Humanitária Internacional pela População Civil de Gaza", que será presidida pelo mandatário francês, Emmanuel Macron. Organismos internacionais também são esperados no encontro, que terá início na quinta-feira (9).

O ex-chanceler Celso Amorim durante conferência no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel - 26.mar.2018/AFP

Já no sábado (10) o ex-chanceler brasileiro participará do Fórum de Paris para a Paz, que chega à sua sexta edição neste ano. Criado em 2018, o evento diz ter como objetivo reunir protagonistas de todo o mundo para impulsionar projetos que ajudem a enfrentar os desafios globais atuais.

Para o fórum são esperados, além de Macron, nomes como a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern, a jornalista Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz em 2021, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a premiê de Barbados, Mia Mottley, e o presidente da Gana, Nana Akufo-Addo.

A respeito da guerra entre Israel e Hamas, o governo brasileiro tem empreendido esforços para repatriar brasileiros que estão cercados na Faixa de Gaza, aguardando a liberação para que eles possam cruzar a fronteira do território com o Egito. No final de semana, Amorim pediu ajuda aos EUA.

À Folha, o assessor-chefe especial da Presidência disse que fez o contato para reafirmar a preocupação do governo Lula com a demora na liberação dos brasileiros e para reforçar a ação que já vem sendo encabeçada pela gestão oficial do chanceler Mauro Vieira com a sua contraparte de Israel, Eli Cohen.

"O presidente e o chanceler já falaram com todos os que podiam falar. É essencial que os brasileiros possam sair logo", disse.

