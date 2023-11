A Embaixada de Israel no Brasil e o Ministério da Defesa do país israelense convidaram mais de 300 deputados e senadores brasileiros para uma exibição, na Câmara dos Deputados, de imagens do ataque terrorista do Hamas ocorrido em 7 de outubro.

A lista de convidados, que não foi divulgada publicamente, inclui representantes da direita, da esquerda e do centrão, segundo a embaixada. O evento será realizado na tarde desta quarta-feira (8).

Imagem de câmera corporal de integrante do grupo terrorista Hamas atira contra casa em Israel; excerto é de vídeo exibido pelo Consulado-Geral de Israel no Brasil - Consulado-Geral de Israel/Reprodução

"A Embaixada de Israel lhe convida para uma coletiva com alguns parlamentares selecionados, onde será apresentado um material em vídeo com imagens exclusivas coletadas das câmeras dos capacetes dos terroristas do Hamas", diz o convite, pessoal e intransferível, enviado a deputados e senadores.

"Enfatizamos que as imagens são fortes e extremamente sensíveis, expondo sem censura cenas brutais de mortes com crueldade. Recomendamos cuidado, pois pode apresentar conteúdos desconfortáveis para algumas pessoas", acrescenta.

A estratégia de sensibilização por meio da exibição de imagens violentas já foi reproduzida pela diplomacia israelense em outras ocasiões. Na semana passada, tanto o Consulado-Geral de Israel em São Paulo quanto a própria embaixada, em Brasília, receberam jornalistas para sessões desse tipo.

Com cerca de 40 minutos de duração, o compilado mostra, em um dos trechos, homens com fuzis, alguns utilizando uma faixa verde com dizeres árabes na cabeça que remete à bandeira do Hamas, atirando em pessoas, aparentemente civis, em fuga, mesmo após caídas no chão.

Outros excertos revelam homens atirando a esmo em direção a residências e invadindo os locais. Em vários momentos, manchas e poças de sangue ficam evidentes no chão, móveis e paredes. Uma das sequências mostra um cachorro baleado e morto. Casas queimadas e carros carbonizados com corpos dentro também estão entre os registros.

