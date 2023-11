A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) submeteu ao Parlamento do Mercosul (Parlasul) uma proposta de moção em prol de um cessar-fogo imediato na guerra travada entre Israel e Hamas. A parlamentar defende que sejam findados tanto os ataques feitos pelo Estado israelense na Faixa de Gaza quanto os contra-ataques encabeçados pelo grupo terrorista e que têm o país como alvo.

Recém-empossada no Parlamento composto por representantes eleitos de Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, Hilton sugere que o órgão se manifeste contra supostos ataques realizados por Israel a hospitais, escolas, moradias e campos de refugiados na Faixa da Gaza.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante sessão da CPI do 8 de janeiro, no Senado, em Brasília - Pedro França - 25.mai.2023/Agência Senado

A autoria de muitos dos ataques não pode ser checada de forma independente. Alguns deles, no entanto, são confirmados por Israel, como ocorreu na semana passada após um comboio de ambulâncias ser alvejado pelas Forças de Defesa do país.

Na proposta de moção, Hilton sugere que os países integrantes do bloco regional apoiem a interrupção de acordos de cooperação com o Estado israelense, seja na esfera civil ou militar, "por tempo indeterminado ou até a negociação de um cessar-fogo".

"Um mês após os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro e da intensificação dos ataques históricos e desproporcionais do Estado de Israel contra territórios e civis palestinos, o futuro da Faixa de Gaza e de seu povo, adicionados ao risco do escalonamento do conflito para uma situação militar que envolva diversas outras nações, trazem sensíveis preocupações para o conjunto dos países membros do Mercosul", afirma a deputada federal brasileira.

"Os persistentes ataques de Israel à Faixa de Gaza causaram uma situação de completa degradação das condições de vida nos territórios palestinos, já fortemente debilitadas pelo histórico de ocupação israelense na região", segue ela, pontuando que mais de 10 mil pessoas já morreram do lado palestino.

Hilton afirma que há "urgente necessidade de concessão", por Israel, das autorizações necessárias para que estrangeiros deixem a região conflagrada, "sobretudo os brasileiros e demais cidadãos de países membros do Mercosul" que desejam ser repatriados e ainda aguardam liberação para deixar Gaza.

A parlamentar destaca que a interrrupção da guerra é necessária para viabilizar a chegada de ajuda humanitária à faixa e possibilitar a liberação de reféns israelenses sequestrados pelo Hamas, além de abrir caminho para negociações que busquem a promoção da paz na região.

A deputada federal, por fim, propõe que o Parlasul manifeste seu apoio ao povo palestino, repudiando o que chama de "práticas de limpeza étnica, apartheid e demais violações de Direitos Humanos e ao Direito Internacional colocadas em prática pelo Estado de Israel" —acusações, essas, rechaçadas pelo país.