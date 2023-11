São Paulo

As campanhas eleitorais de Sergio Massa e de Javier Milei chegam à reta final com os nervos à flor da pele e uma completa incerteza sobre quem será o vencedor.

Javier Milei e Sergio Massa, candidatos a Presidência da Argentina - Juan Mabromata - 11.out.2023 e Luis Robayo - 14.ago.2023/AFP

CORAÇÃO

A coluna conversou com integrantes da campanha de Massa que afirmaram que o clima é de 'pânico' por causa das informações de sondagens eleitorais que mostrariam empate técnico entre os dois. E com a possibilidade de o resultado ocorrer no olho mecânico.

CORAÇÃO 2

As pesquisas não podem mais ser divulgadas, mas seguem sendo feitas, para orientação interna de políticos e de empresários.

ADELANTE

A grande aposta da equipe de Massa é a força da máquina peronista. Ela conseguiria abrir dianteira, segundo esperam, de até 2 pontos percentuais com a campanha de rua no dia da eleição.

BALANÇA

A razão de maior tensão vem da previsão de alguns institutos de que o pequeno percentual de indecisos está dividido. Ele seria, porém, formado em boa parte por eleitores de Patricia Bulrich, a terceira colocada no primeiro turno. E ela declarou apoio a Milei.

POEIRA

Já apoiadores de Javier Milei no Brasil que têm estreito contato com ele e com sua campanha relatam um clima de total apreensão e temor.

POEIRA 2

A maior preocupação é justamente com a força da militância peronista na Argentina, que poderia fazer grande diferença pró-Massa num cenário de empate.

PALMAS

O ator Fernando Siqueira, que está em cartaz com a peça "Methusalem or the Eternal Bourgeois", na cidade de Culver City, na Califórnia, nos EUA - Arquivo pessoal

O artista brasileiro Fernando Siqueira foi parabenziado pelo ator norte-americano Shia LaBeouf por sua atuação no espetáculo "Methusalem or the Eternal Bourgeois" (Matusalém ou o eterno burguês, em tradução livre), que está em cartaz na cidade de Culver City, na Califórnia, nos EUA. O encontro, ocorrido nesta semana, se dá num momento em que o brasileiro de 25 anos tem ampliado sua presença na cena artística hollywoodiana. Além de ator, Siqueira é pintor e diretor de cinema.