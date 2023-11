Uma comitiva com cerca de 40 representantes de organizações internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial e a Fundação Bill e Melina Gates farão uma visita a Sobral, cidade cearense tida como modelo educacional no Brasil.

A escola Massilon Saboia, em Sobral (CE) - Eduardo Anizelli - 6.nov.2015/Folhapress

Na viagem, que ocorrerá entre esta segunda (6) e quinta-feira (9), os participantes vão visitar escolas urbanas e rurais, observar atividades em sala de aula e conversar com membros da secretaria municipal de Educação.

O encontro é uma iniciativa do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação e do International Education Funders Group, em parceria com o governo do Reino Unido. As atividades estão sendo organizadas em colaboração com a gestão municipal.

O evento visa fomentar uma ação articulada entre organizações que investem em educação.

