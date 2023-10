O Ministério da Educação (MEC) enviou uma especialista em respostas a tragédias e catástrofes para atuar no caso do ataque à na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste da capital paulista. A profissional trabalhará em conjunto com a Secretaria da Educação de São Paulo.

Um estudante de 16 anos abriu fogo contra colegas e baleou três alunas na segunda-feira (23). A adolescente Giovanna Bezerra, 17, morreu no episódio.

Policial na entrada da Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, onde uma aluna foi assassinada - Danilo Verpa/Folhapress

A profissional é integrante do grupo de especialistas que atua na política de enfrentamento à violência no âmbito da Secadi (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão), subpasta do MEC. A ideia, a princípio, é que ela preste auxílio à diretora da instituição.

Segundo funcionários do ministério, a secretária da Secadi, Zara Figueiredo, ligou para o secretário da Educação, Renato Feder, após o ataque. Na conversa, ela colocou o MEC à disposição.

Na terça (24), de acordo com os mesmo membros do governo, ele retornou o contato e pediu o encaminhamento de uma consultora da Secadi. A profissional embarcou nesta quarta (25).

A subpasta no MEC, responsável por ações de diversidade e inclusão, foi extinta durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e recriada na atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta quarta, o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou que irá contratar 1.000 seguranças privados (homens e mulheres) para atuarem dentro de unidades escolares de todo o estado —242 estarão na capital e região metropolitana. O serviço deve começar nesta sexta (27) e custará R$ 70 milhões por ano.

TROFÉU

A cantora Marina Lima se apresentou na 19ª edição do Prêmio Empreendedor Social, na noite de terça-feira (24), no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. O ator Bruno Gagliasso apresentou o evento, que premiou Robson Melo, fundador da plataforma Estante Mágica. O multiartista Miguel Vicente, mais conhecido como Miguelzinho do Cavaco, também se apresentou na cerimônia