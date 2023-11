O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), recebeu convidados, na noite de segunda (13), para o lançamento do seu livro "Uma Cidade na Luta pela Vida" (ed. Alere).

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) e os ex-ministros José Dirceu, Eleonora Menicucci e Carlos Eduardo Gabas prestigiaram o evento na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. O ex-governador de São Paulo João Doria e o escritor Ignácio de Loyola Brandão também compareceram.

Edinho Silva escreveu o livro para narrar a experiência de Araraquara durante a pandemia de Covid-19. O município adotou medidas rigorosas para conter a disseminação da doença.

O prefeito também decidiu incluir no relato os bastidores da passagem do presidente Lula (PT) pela cidade no dia 8 de janeiro, quando um grupo de bolsonaristas invadiu e depredou as sedes dos três Poderes, em Brasília.

Edinho fará um novo evento de lançamento da obra na próxima terça (21), na capital federal.