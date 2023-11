O presidente Lula (PT) telefonou na segunda (13) para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques para antecipar que o juiz João Carlos Mayer seria nomeado desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

O ministro do STF e do TSE Kassio Nunes Marques durante cerimônia no CNJ, em Brasília - Gabriela Biló - 30.ago.2022/Folhapress

MÃO

Marques apoiava o juiz com entusiasmo, e por isso Lula decidiu avisá-lo antes que a nomeação fosse divulgada.

MÃO 2

O presidente, com o gesto, busca estreitar relacionamento com o magistrado, que foi indicado por Jair Bolsonaro (PL) para integrar a Corte.

SEM FIO

Os dois começaram a se comunicar por meio de interlocutores comuns. Mas agora a conversa tem sido direta e, segundo auxiliares do presidente, eles podem se encontrar em breve, assim que Nunes se recuperar de uma cirurgia no quadril.

GIRO

O gesto faz parte de um movimento mais amplo, em que Lula procura diversificar o diálogo com o Supremo, conversando com magistrados de quem ainda não é próximo, ou com quem teve problemas no passado.

GIRO 2

Segundo um ministro, o presidente está buscando "expandir a institucionalidade".

DE LONGE

Quando venceu as eleições, Lula mantinha boa relação com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além de Ricardo Lewandowski, que já se aposentou.

NO PASSADO

Ainda na campanha, ele se reaproximou de Luís Roberto Barroso, que hoje preside o STF. O ministro votou diversas vezes contra Lula na época da Lava Jato, mas o mal estar foi contornado.

Emissários de Lula também têm conversado com o ministro André Mendonça, e há também um movimento de reaproximação com Dias Toffoli.

JOGO DE CENA

A atriz e diretora de teatro Mika Lins recebeu convidados para a estreia do espetáculo "Escute as Feras", dirigido por ela e pela editora Fernanda Diamant. O evento ocorreu no Sesc Ipiranga, em São Paulo, no sábado (11). Baseado em livro homônimo escrito pela antropóloga francesa Nastassja Martin, o monólogo é interpretado pela atriz Maria Manoella. A atriz Carolina Manica esteve lá.