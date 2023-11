Aos 17 anos, Tontom Périssé, a filha caçula de Heloisa Périssé, fará a sua estreia nos palcos no sábado (11), no musical "Djavanear - Um Tanto Flor, Um Tanto Mar". O espetáculo será apresentado no Teatro Itália, em São Paulo.

Tontom diz não temer comparações com a sua mãe nem com a irmã mais velha, Luisa Farias, que também é atriz. "Eu mesma não me comparo. Nós três somos muito diferentes. E temos também uma relação harmônica e de muito apoio."

Tontom Périssé, a filha caçula de Heloísa Périssé, fará a sua estreia nos palcos no sábado (11), no musical "Djavanear - Um Tanto Flor, Um Tanto Mar" - Priscila Prade/Divulgação

"Isso é uma coisa que perturbava mais a minha cabeça quando eu era mais nova, mas nunca foi algo de me tirar o sono", completa.

Além de atriz e cantora, Tontom compõe músicas, que exibe em suas redes sociais. Ela também participou recentemente do novo filme de Xuxa, "Uma Fada Veio me Visitar".

No musical, ela e as atrizes Karen Julia, Leila Maria, Mattilla, Paula Santoro homenageiam a obra de Djavan. O espetáculo é idealizado e produzido por Eduardo Barata, com dramaturgia de Mauro Ferreira e Regina Miranda.

BRILHO

