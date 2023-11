A banda norte-americana Pavement virá ao Brasil em 2024 para se apresentar no festival de música C6 Fest. A atração é a primeira a ser confirmada para a próxima edição do evento, que estreou em São Paulo e no Rio de Janeiro no primeiro semestre deste ano.

A banda norte-americana Pavement - Divulgação

Liderado pelo vocalista Stephen Malkmus, o grupo criado nos anos 1990 é considerado um dos "pais" do gênero indie rock. Com uma trajetória marcada por idas e vindas, o Pavement voltou a se apresentar em 2022 após um hiato de 12 anos.

A última passagem da banda pelo Brasil ocorreu em 2010, no extinto festival Planeta Terra.

A segunda edição do C6 Fest será realizada no parque Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 18 e 19 de maio de 2024. Em sua estreia neste ano, o festival reuniu sobre seus palcos nomes da música internacional como Samara Joy, Jon Batiste e Weyes Blood.

O evento é patrocinado pelo C6 Bank e assinado pela Dueto Produções, que no passado trouxe ao Brasil nomes como Nina Simone, Chet Baker e Stevie Wonder para o extinto Free Jazz Festival.