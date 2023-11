Shirley Cruz e Seu Jorge vão estrelar o novo filme da diretora Anna Muylaert. O longa "A Melhor Mãe do Mundo" começará a ser gravado neste sábado (4), em São Paulo.

O ator e cantor Seu Jorge - Ronny Santos -23.out.2023/Folhapres

Na trama, o ator e cantor Seu Jorge interpreta Leandro, que é casado com a catadora de materiais recicláveis Gal, papel de Shirley. Cansada dos abusos do marido, ela resolve prestar queixa dele em uma delegacia da mulher, mas não consegue no local a ajuda que procura.

Gal decide então abandonar a casa levando os dois filhos na sua carroça.

O filme é uma produção da Biônica Filmes, em coprodução com a Galeria Distribuidora e o grupo Telefilms.

Anna Muylaert é diretora de "Que Horas Ela Volta?" (2015) e " Durval Discos" (2002).

ESTANTE

O escritor Mario Prata recebeu convidados no lançamento do seu livro "Pelo Buraco da Fechadura Eu Vi um Baile de Debutantes" na Livraria da Vila, em São Paulo, na semana passada. A jornalista Maria Prata, filha do escritor, e o marido dela, o apresentador Pedro Bial, compareceram ao evento. O escritor Reinaldo Moraes passou por lá.