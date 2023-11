O IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) realizará no dia 29 deste mês seu tradicional evento beneficente. Juristas, advogados criminalistas e defensores de direitos humanos se reunirão no edifício Itália, no centro de São Paulo, para a festa, que substituirá o jantar realizado em edições anteriores.

O evento buscará arrecadar fundos para projetos da instituição que serão realizados em 2024. Neste ano, o IDDD promoveu formações sobre direito e processo penal para mulheres encarceradas, ofereceu uma capacitação para 400 profissionais da Polícia Judiciária e prestou assistência jurídica gratuita a 241 pessoas condenadas ao pagamento da pena de multa.

Vista aérea dos edifícios Itália (à esq.) e Copan (à dir.), no centro de São Paulo - Eduardo Knapp - 17.out.2019/Folhapress

A festa ainda celebrará as conquistas alcançadas em 2023 pelo instituto, que se volta ao enfrentamento da seletividade penal, do encarceramento em massa, do autoritarismo e do racismo institucional. Atualmente, o IDDD congrega 350 associados de 15 estados brasileiros.

Os convites para o evento custam entre R$ 400 e R$ 600 e já estão disponíveis.