O trabalho do artista cearense Sérvulo Esmeraldo (1929-2017) foi a inspiração para a coleção que Marina Bitu e Yasmim Nobre, de Fortaleza, vão apresentar na próxima quarta (8), na São Paulo Fashion Week.

As estilistas farão a sua estreia no evento com 30 looks de moda praia da grife Sau.

Croquis da grife SAU que se inspira nas obras de Sérvulo Esmeraldo - Divulgação

As peças apresentam características dos cortes, dobras e curvas das obras cinéticas e geométricas de Sérvulo, muitas das quais podem ser vistas na exposição retrospectiva em homenagem ao artista que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB) até dia 20 deste mês.

Outros estilistas também já tinham se inspirado em Sérvulo, como é o caso de Iury Costa e a sua coleção "Astúcias".

Sérvulo Esmeraldo em Paris, em 2010 - Gentil Barreira/Divulgação

ESTANTE

O escritor Mario Prata recebeu convidados no lançamento do seu livro "Pelo Buraco da Fechadura Eu Vi um Baile de Debutantes" na Livraria da Vila, em São Paulo, na semana passada. A jornalista Maria Prata, filha do escritor, e o marido dela, o apresentador Pedro Bial, compareceram ao evento. O escritor Reinaldo Moraes passou por lá.