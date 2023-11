A Oficina Francisco Brennand receberá, pela primeira vez em 52 anos, uma exposição dedicada a um artista que não seja o ceramista que dá nome ao espaço, localizado no Recife.

Com abertura marcada para o próximo sábado (11), a mostra "CapiDançaBaribéNois" apresentará ao público trabalhos do artista carioca Ernesto Neto. Uma escultura feita em crochê e com cerca de 50 metros de comprimento está entre as obras previstas.

Espaço da Oficina Brennand, antiga olaria no bairro da Várzea, no Recife, transformada em ateliê nos anos 1970 pelo artista pernambucano Francisco Brennand - Breno e Gabriel Laprovitera/Divulgação

Esta será a primeira vez em 20 anos que Neto expõe na capital pernambucana —a última vez data de 2003, quando seu trabalho pôde ser visto no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam).

"CapiDançaBaribéNois" tem curadoria de Clarissa Diniz e participações de diversos artistas de Pernambuco. A abertura da mostra marcará uma nova fase da oficina, que nasceu há 52 anos como espaço de trabalho de Francisco Brennand e agora reformula sua política de exposições.

O complexo monumental que hoje abriga a oficina é uma antiga olaria herdada por Brennand de seu pai. Localizado no bairro de Várzea, o espaço funcionava como museu e ateliê, e se tornou um ponto turístico importante na capital pernambucana.