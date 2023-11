Cerca de 150 obras de artistas como Daniel Steegmann Mangrané, Helô Sanvoy e Igi Lola Ayedun estarão na próxima edição do leilão anual organizado pelo Pivô, que será realizado de 12 a 18 de novembro.

O montante arrecadado será usado para a manutenção das atividades do espaço cultural, que está localizado no edifício Copan, no centro de São Paulo.

Obra de Helô Sanvoy que estará no leilão do Pivô - Bruno Leão/Divulgação

Os artistas participantes têm a possibilidade de realizar a doação integral ou reaver 50% do valor de arremate da obra. O lance inicial começa 30% abaixo do preço de mercado, segundo o Pivô.

Os trabalhos permanecem em exposição no espaço cultural durante todo o período do leilão. No dia 18 de novembro, a partir das 17h, acontecerá o pregão online, onde os participantes poderão realizar seus últimos lances.

PIPOCA

A atriz Vera Holtz recebeu convidados na pré-esteia do filme "Tia Virgínia", protagonizado por ela, no Cine Marquise, na capital paulista, na semana passada. A atriz Helena Ranaldi prestigiou a sessão. O diretor do longa, Fabio Meira, passou por lá.