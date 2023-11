Brasília

A proposta apresentada na Câmara dos Deputados para tornar Paul McCartney um cidadão honorário do Brasil chegou aos ouvidos do ex-Beatle.

Perguntado pela coluna nesta terça-feira (28) se aceitaria receber a honraria, respondeu, surpreso: "Oh!".

"Provavelmente", completou em seguida, fazendo um gesto com seu dedo indicador.

Paul McCartney no saguão do hotel Royal Tulip, em Brasília - Reprodução

A resposta foi dada enquanto o músico chegava ao saguão do hotel Royal Tulip, em Brasília, após uma apresentação surpresa realizada na capital federal.

A proposta de entrega do título foi apresentada pelo deputado federal Altineu Côrtez (PL-RJ), que se diz fã dos Beatles. Não há certeza, no entanto, se o texto será colocado para votação nem se isso ocorrerá durante a estadia de McCartney em Brasília.

"Como assunto entrou em cima da hora, apelei pro presidente [da Câmara, Arthur Lira]. Ele disse: ‘Fala comigo amanhã, vamos tentar’", conta o parlamentar do PL, que diz estar confiante de que a proposta possa ser pautada na quarta (29), um dia antes do show do cantor na capital federal.

"Estou insistindo para que entre", completa Côrtez.

Para ser pautada com urgência, a proposta precisa reunir votos de 257 deputados. Para ser aprovada, de maioria simples.

Como mostrou a Folha, McCartney surpreendeu o público de Brasília nesta terça ao se apresentar no Clube do Choro da cidade. A apresentação, anunciada com poucas horas de antecedência, foi feita para 200 espectadores, que tiveram os celulares lacrados antes do início do evento.

O show começou às 18h e durou pouco mais de uma hora, com hits tocados pelo músico em sua turnê atual, a "Got Back".

Paul McCartney fará cinco shows no Brasil em sua nova passagem pelo país, apenas quatro anos depois da última. Além de Brasília, o cantor toca em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A última data é em 16 de dezembro.