A atriz e diretora de teatro Mika Lins e a editora Fernanda Diamant receberam convidados para a estreia do espetáculo "Escute as Feras", dirigido pelas duas. O evento ocorreu no Sesc Ipiranga, em São Paulo, no sábado (11).

As diretoras Mika Lins e Fernanda Diamant na estreia do espetáculo 'Escute As Feras', no teatro do Sesc Ipiranga, em São Paulo - Ronny Santos - 11.nov.2023/Folhapress

A escritora Marilene Felinto esteve lá, assim como as atrizes Luisa Mendonça, Carolina Manica e Guta Ruiz, o fotógrafo Mauro Restiffe e o advogado e colunista da Folha Luís Francisco Carvalho Filho.

Baseado em livro homônimo escrito pela antropóloga francesa Nastassja Martin, o monólogo é interpretado pela atriz Maria Manoella. O músico Lucio Maia acompanha a protagonista, executando a trilha sonora ao vivo.