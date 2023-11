O PT submeteu à Câmara dos Deputados uma representação contra o deputado Abilio Brunini (PL-MT) por quebra de decoro parlamentar.

O parlamentar bolsonarista é acusado pela sigla de "tumultuar" e de "provocar celeumas e discórdias" durante audiências realizadas na Casa para debater a situação do povo palestino na Faixa de Gaza.

A ação é uma iniciativa do parlamentar Padre João (PT-MG), que acusa o colega do PL de não respeitar as diferentes ideias de integrantes da Câmara. Procurado pela coluna por meio de sua assessoria de imprensa, Brunini não respondeu.

Parlamentares batem boca com o deputado Abilio Brunini (PL-MT) durante ato pró-Palestina, na Câmara dos Deputados, em Brasília - @maynafe no Instagram/Reprodução

"Não podemos nos calar diante dessas atitudes", afirma o petista. "Por isso, propus ao PT que levemos ao Conselho de Ética para julgar mais essa atitude deplorável para o Parlamento brasileiro."

Na representação encaminhada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o PT cita uma ocasião em que Brunini se posicionou em frente à mesa do plenário em que seria realizado um dos atos pró-palestinos, tentando impedir que os palestrantes convidados se manifestassem.

O partido, em seguida, afirma no documento que o deputado do PL teria repetido "o mesmo comportamento repulsivo" no dia 8 deste mês. Na ocasião, parlamentares à esquerda e à direita protagonizaram ruidosas manifestações em apoio a palestinos e a israelenses na Câmara.

Na sessão pró-palestinos, a Polícia Legislativa precisou apartar um tumulto iniciado por Brunini.

"As condutas perpetradas pelo representado [Brunini] demonstram elevada reprovabilidade e incompatibilidade com o que se espera, em termos de cortesia, educação e respeito, de um deputado federal no trato com seus pares, convidados e autoridades que aportam na Câmara dos Deputados", afirma o PT.

"As ações realizadas pelo representado passam ao largo da imunidade parlamentar, haja vista que mesmo no recinto do Parlamento, não há como se amparar a conduta por ele adotada", segue.

A sigla pede a Arthur Lira que encaminhe a queixa à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa para seja aberto um processo por quebra de decoro e, ao final, o deputado do PL seja responsabilizado com "sanções cabíveis".