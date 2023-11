O jornalista Valmir Salaro participou da exibição do documentário "Escola Base: Um Repórter Enfrenta o Passado" na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo, realizada na segunda (30).

Na obra, lançada em 2022, Salaro se reencontra com os acusados e outros personagens do caso que se tornou um marco negativo na história do jornalismo brasileiro.

O advogado José Luis Oliveira Lima, conselheiro do Innocence Project Brasil, esteve lá, assim como a diretora-presidente do Instituto Liberta e também conselheira do projeto, Luciana Temer.

A advogada Flávia Rahal, diretora do Innocence Project Brasil, o diretor Caio Cavechini e a diretora da área de permanência do Centro Acadêmico do Direito FGV, Yasmin Santos, também compareceram.