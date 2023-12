O ator Allan Souza Lima é o artista convidado para fazer o papel de Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém em 2024, no agreste de Pernambuco. Realizada desde 1968, a encenação se consolidou como uma das principais atrações turísticas do Brasil durante a Semana Santa.

O ator Allan Souza Lima interpretará Jesus no espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em 2024 - Kike Tavares/Divulgação

Ao estudar para interpretar o personagem, Allan diz que ficou muito tocado ao ver o filme "Maria Madalena", de 2018, com Rooney Mara e Joaquim Phoenix. "Eu conhecia um pouco sobre ela, mas não sabia a potência do que realmente foi Maria Madalena", afirma ele à coluna.

"Para mim, a visão dela está sendo um ponto de partida muito forte para entender a figura de Jesus", diz ele.

Nascido no Recife, Allan afirma que é a realização de um sonho dar vida ao "maior personagem de todos os tempos". "Era uma das coisas que eu precisava fazer como pernambucano para honrar o lugar onde nasci. E é um espetáculo que é encenado há 56 anos aqui", acrescenta.

O evento tradicionalmente acontece entre o sábado anterior à Semana Santa e o sábado de Aleluia, véspera do domingo de Páscoa. Em 2024, o espetáculo será realizado de 23 a 30 de março.

A atriz Mayana Neiva interpretará Maria, e Dalton Vigh fará Pilatos. Em meados de dezembro, Allan e o elenco da peça gravaram os materiais promocionais da encenação.

Nova Jerusalém é uma cidade-teatro com 100 mil metros quadrados e é cercada por uma muralha de pedras de quatro metros de altura e com 70 torres de sete metros cada uma. O local, situado em Brejo da Madre de Deus, fica a 180 quilômetros do Recife, e é considerado o maior teatro ao ar livre do mundo.

Na peça teatral, a vida de Jesus é contada em nove palcos-plateia com uma cenografia que reproduz parte da Jerusalém dos tempos de Jesus, incluindo o Templo, o Fórum Romano, o Palácio de Herodes, a Via Sacra e o Monte do Calvário.

A ideia de construir um teatro que fosse uma réplica da cidade de Jerusalém foi do jornalista gaúcho Plínio Pacheco.

