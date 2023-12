A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, prepara uma mostra retrospectiva de Quentin Tarantino para fevereiro do próximo ano. O cineasta americano é celebrado por filmes como "Pulp Fiction" e "Bastardos Inglórios".

Fachada da sede da Cinemateca Brasileira, na zona sul de São Paulo - Eduardo Moura/Folhapress

JECA TATU

O diretor e comediante brasileiro Amácio Mazzaropi (1912-1981) também será homenageado com a exibição de seus longas no local. A mostra deverá ocorrer no segundo semestre de 2024.

RARIDADES

A programação da Cinemateca Brasileira para o ano que vem contará ainda com a exibição da coleção de filmes raros feitos de rolos de nitratos de celulose. O material costumava ser utilizado na indústria cinematográfica no início do século 20. O acervo, que é considerado o mais frágil e antigo da instituição, foi recuperado e digitalizado em 2023.

BALANÇO

De janeiro até novembro deste ano, mais de 200 mil pessoas frequentaram a programação de filmes, cursos e eventos oferecidos pela Cinemateca.

TELINHA

A atriz Maria Fernanda Cândido como Cândida em "Renascer" - Estevam Avellar/Globo

A atriz Maria Fernanda Cândido posa como Cândida, personagem inédita na releitura que a Globo faz de "Renascer". Na trama, ela é a viúva de um fazendeiro da região, que morre enforcado num pé de cacau. Será ela que acolherá José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase da história, quando ele fica entre a vida e a morte. O papel é uma participação especial. Cândida entregará suas terras para o protagonista e vai recomeçar a sua vida longe dali. "A Cândida é absolutamente inspiradora", diz a atriz.