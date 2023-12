A banda paulistana de rock Tonelada voltará a se apresentar após cinco anos. O show ocorrerá na terça (5), no Morrison Rock Bar, na Vila Madalena, em SP.

A banda de rock Tonelada, que volta a se reunir após cinco anos - Divulgação

SOM

O grupo, que está celebrando quatro décadas de existência, também acaba de lançar duas músicas inéditas nas plataformas digitais: "Maneh" e "79".

SOM 2

"Lançar canções inéditas depois de tantos anos tem um significado diferente. Elas nasceram durante a pandemia, quando, como todo mundo, precisávamos nos apegar a pequenos projetos pessoais para superar aquele momento terrível", diz o vocalista Fernando Moro. O advogado faz parte da banda ao lado do seu irmão, o também advogado Luís Carlos Moro.

CONJUNTO

Também integram o grupo para o show de terça Tuco Marcondes (guitarra), René Parise (guitarra), Renato "Bêlla" Parente (baixo), Hugo Hori (sax), José Vicente Frascino (bateria), Paulo Neme (teclado) e Fernando Yazbek (flauta transversal). Além deles, a apresentação contará com a participação do maestro Tiquinho (trombone), Paulinho Viveiro (trompete), Jimmy Pappon (teclados) e a cantora Aya no backing vocal como convidados especiais da noite.

A banda de rock Tonelada recebe convidados para a apresentação no Morrison Rock Bar - Divulgação

UM BRINDE

As advogadas Gabriela Araujo, Maíra Recchia e Priscila Pamela dos Santos, da banca Araujo Recchia Santos Sociedade de Advogadas, homenagearam a ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lôbo em um jantar realizado no restaurante Cantaloup, em São Paulo, na quinta-feira (30). O advogado Bruno Salles, o deputado estadual Emidio de Souza (PT) e o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho estiveram lá. A presidente do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo, Susanna do Val Moore, e a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) compareceram.