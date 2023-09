O deputado estadual Emídio de Souza (PT) decidiu concorrer à Prefeitura de Osasco no ano que vem. Ele já administrou a cidade na Grande São Paulo durante dois mandatos, entre 2005 e 2012.

O deputado estadual Emidio de Souza, do PT - Ronny Santos/Folhapress

A decisão foi comunicada na semana passada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

A candidatura do petista atende a uma diretriz lançada pelo partido de lançar nomes fortes no maior número possível de cidades em 2024, com foco especial nas com mais de 100 mil habitantes.

Osasco tem população de 743 mil moradores, sendo o sexto município mais populoso do estado de São Paulo.

Ex-presidente do PT paulista, Emídio é próximo de Lula. Ele deve enfrentar o candidato do grupo do atual prefeito, Rogério Lins (Podemos), que não pode mais ser reeleito.