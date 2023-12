O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, na segunda (4), os convites oficiais para a posse de Javier Milei na Presidência da Argentina. E confirma que embarcará para Buenos Aires na quinta (7).

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a sede da Polícia Federal, em Brasília - Ueslei Marcelino - 18.out.2023/Reuters

O argentino, desta forma, manteve o convite que fez diretamente ao ex-presidente, independentemente e antes de Lula (PT) informar se vai ou não à posse.

Com isso, aumenta a pressão de aliados para que o petista não compareça à cerimônia.

A diplomacia brasileira trabalhava com a argentina para viabilizar a presença de Lula. Mas interlocutores do presidente afirmavam que seria melhor adiar o encontro entre os dois, já que ainda não é possível avaliar se Milei é confiável. E se Lula não cairá em uma armadilha, indo à posse para ser vaiado e xingado pelos apoiadores do futuro presidente argentino.

Depois de dizer que Lula é corrupto e comunista e de afirmar que não se reuniria com ele caso eleito, Milei recuou e enviou uma carta fazendo o convite para a posse. Ela foi endereçada ao "presidente do Brasil" —o argentino não citou o nome de Lula no texto.

Já com Bolsonaro, o clima foi de festa na conversa que os dois tiveram logo depois das eleições.

Milei deve receber o ex-presidente e o grupo que viajará com ele na sexta (8). As tratativas em torno do encontro estão em andamento.

