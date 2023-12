Os ex-estudantes da USP (Universidade de São Paulo) Alexandre Vannucchi Leme e Ronaldo Mouth Queiroz, mortos pela ditadura militar (1964-1985), serão diplomados postumamente em sessão solene na instituição.

Os dois foram assassinados em 1973, com semanas de diferença. Ambos eram alunos do curso de geologia da universidade.

Praça do Relógio da USP, no campus da capital paulista; ao fundo, o prédio da reitoria - Adriano Vizoni - 26.mar.2021/Folhapress

A homenagem póstuma se dá no âmbito do projeto Diplomação da Resistência, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, do Instituto de Geociências da universidade e do mandato da vereadora paulistana Luna Zarattini (PT).

"[Essa] é uma forma de reparar uma injustiça que foi cometida contra esses estudantes, que tiveram suas vidas interrompidas pela violência de Estado. É também uma forma de honrar a sua memória e de reafirmar nosso compromisso com a democracia e os direitos humanos", afirma a parlamentar.

O projeto será lançado às 15h do dia 15 deste mês, no Instituto de Geociências da USP, na capital paulista A sessão solene, que deve reunir os familiares e amigos de Vannucchi Leme e Mouth Queiroz para a diplomação, será aberta ao público.