A diplomacia brasileira e a argentina seguem trabalhando para viabilizar a ida de Lula (PT) à posse de Javier Milei, no dia 10 de dezembro, em Buenos Aires.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, durante discurso em Buenos Aires - Agustin Marcarian - 19.nov.23/Reuters

ZERO À DIREITA

Diplomatas que participam do diálogo acreditam que a possibilidade, que antes "era zero", já não é mais "tão impossível" de se tornar realidade.

NEM MORTO

Aliados de Lula, no entanto, o aconselham a não ir ao evento. O futuro presidente já chamou o petista de corrupto e disse que não se reuniria com ele caso fosse eleito.

PULGA

Depois do pleito, ele recuou, e chegou a enviar uma carta convidando o brasileiro para a posse. Interlocutores de Lula, no entanto, acham que é preciso esperar mais para saber se é possível confiar em Milei.

PULGA 2

Eles temem, por exemplo, que Lula se veja em uma situação em que receba xingamentos e vaias dos apoiadores de Milei na cerimônia de posse. Defendem, por isso, que o presidente brasileiro espere uma outra oportunidade para se encontrar com o argentino, num ambiente mais controlado.

CENÁRIO

No Itamaraty há uma crença de que a ida à posse poderia acontecer, mediante algumas garantias do grupo de Milei —como, por exemplo, a de um encontro bilateral, com foto, entre os dois mandatários, e a segurança de que Lula não seria xingado nem vaiado.

