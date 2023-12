A AGU (Advogado-Geral da União), comandada por Jorge Messias, apresentará ao presidente Lula (PT) um parecer em que propõe vetar o acesso a licitações e contratações junto à administração pública a pessoas ou organizações que tenham cometido infrações consideradas "especialmente graves" contra o meio ambiente.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, no CCBB de Brasília - Evaristo Sa - 22.dez.2022/AFP

NO PRELO

Se aprovada pela Presidência, a medida passará a valer tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O documento está em vias de ser finalizado e deve ser despachado ainda neste ano.

OLHO VIVO

No parecer, a AGU especifica três tipos de violações qualificadas ao meio ambiente que poderão ser consideradas graves e gerar processos administrativos. São elas: infrações de incêndio e desmatamento em áreas superiores a mil hectares, maus-tratos a cães e gatos que levem à morte do animal e elaboração ou apresentação de documento falso a órgãos ambientais em caso de danos significativos.

OLHO VIVO 2

O órgão sustenta que o desenvolvimento nacional sustentável é premissa da atuação do Estado, e que infrações que abalem o meio ambiente de forma especialmente grave agridem um valor essencial à Constituição.

ALCANCE

Se o parecer for aprovado, todos os órgãos da administração pública federal estarão vinculados a ele, incluindo autarquias e empresas públicas. A AGU estipula que a apuração da inidoneidade, quando houver suspeita, se dê por meio de processo administrativo que respeite as garantias constitucionais da ampla defesa e do processo legal.

ESFORÇOS

A elaboração da proposta é uma iniciativa que partiu da própria AGU, integrando uma série de ações encabeçadas pela atual gestão em prol do meio ambiente. Em janeiro deste ano, Messias criou a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, que se dedica exclusivamente ao tema.

É PIQUE!

