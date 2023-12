O promotor aposentado Marcelo Millani se manifestou nesta sexta-feira (8) sobre o acordo homologado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em que desistiu de uma ação que movia contra Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda.

Como revelado pela coluna, Millani admitiu à Justiça que "se excedeu em sua conduta e ajuizou ações de improbidade administrativa" em face do petista "com uma má interpretação da conduta do então prefeito".

As ações foram abertas depois que Haddad o denunciou à Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo por um suposto pedido propina.

O promotor aposentado Marcelo Milani - Reprodução Rede TVT

Após a repercussão do caso, o promotor aposentado emitiu uma nota negando que tenha agido com a intenção de retaliar Haddad.

"As matérias jornalísticas retratam uma interpretação absolutamente díspar daquilo que se contém no acordo judicial firmado, visto que as ações ajuizadas contra o então prefeito de São Paulo teriam sido produto de retaliação ou perseguição", diz Millani.

"Nos quase 33 anos de exercício de minha profissão, enquanto membro do Ministério Público do estado de São Paulo, jamais retaliei ou persegui quem quer que seja; sempre agi pautado pelos princípios da moralidade, ética e eficiência, e lamento profundamente que o acordo firmado, de boa-fé, esteja sendo utilizado para fins exclusivamente políticos", afirma ainda.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) determinou, nesta sexta, a abertura de um procedimento preliminar para examinar a conduta do promotor aposentado.

"Caso reste comprovado o cometimento de algum ato em desacordo com a legislação, o MP-SP ajuizará ação judicial de cassação de aposentadoria", afirmou o órgão paulista, em comunicado.

Leia, abaixo, a íntegra da nota de Marcelo Millani:

"As matérias jornalísticas retratam uma interpretação absolutamente díspar daquilo que se contém no acordo judicial firmado, visto que as ações ajuizadas contra o então prefeito de São Paulo teriam sido produto de retaliação ou perseguição.

O acordo judicial por mim firmado faz expressa referência a mera interpretação hodierna dos fatos postos naquelas ações de improbidade referenciadas na minuta à qual a imprensa teve acesso.

Em outros termos, a interpretação dos fatos empreendidos à época do ajuizamento daquelas ações —tido como correto conduziu o ajuizamento.

Nos quase 33 anos de exercício de minha profissão, enquanto membro do Ministério Público do estado de São Paulo, jamais retaliei ou persegui quem quer que seja; sempre agi pautado pelos princípios da moralidade, ética e eficiência, e lamento profundamente que o acordo firmado, de boa-fé, esteja sendo utilizado para fins exclusivamente para fins políticos.

Marcelo Camargo Milani"