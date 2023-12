O dia da prisão do ex-senador Delcídio do Amaral e a comoção gerada entre parlamentares serão relembrados pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, no livro "Lava Jato: Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção do Brasil", organizado pela advogada Ligia Maura Costa.

Antiga liderança do PT nos governos Lula e Dilma Rousseff, Delcídio se tornou, em 2015, o primeiro senador preso no exercício do mandato desde a redemocratização do país. Ele foi levado sob suspeita de tentar comprar o silêncio de um ex-diretor da Petrobras.

O então senador Delcídio do Amaral depõe à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em Brasília - Alan Marques - 9.mai.2016/Folhapress

Na obra, Kakay afirma ter recebido uma ligação de Renan Calheiros (MDB-AL), então presidente do Senado, na manhã do dia em que ocorreu a prisão. Segundo o advogado, ele foi chamado a participar de uma reunião com cerca de 15 senadores da República para tratar do caso.

"A prisão do Delcídio foi uma das aberrações jurídicas da Lava Jato. Lembro que falei para os senadores: 'Essa prisão é absurda, e a Constituição permite que vocês o libertem. Vocês, hoje, têm que se reunir e libertar esse senador'", conta Kakay, na obra.

"Ainda disse: 'Se não fizerem isso, vocês estão dando um poder ao Judiciário e um poder à Operação Lava Jato que, em pouco tempo, daqui sei que vão ser presos uns cinco ou seis'", acrescenta.

De acordo com o advogado, Renan Calheiros teria concordado e anunciado que libertaria Delcídio —mas o plano não se concretizou. "Na última hora, a imprensa pressionou e não tiveram coragem de libertá-lo. Eles podiam, simplesmente, ter solto o Delcídio", pondera.

Alem de Kakay, o livro de Ligia Maura Costa apresentará ao público depoimentos sobre a operação concedidos pelo ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União-PR) e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, dois dos rostos da Lava Jato.

O ex-presidente Michel Temer (MDB), o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello e advogados como Pierpaolo Cruz Bottini e Alberto Zacharias Toron também estão entre os entrevistados.

Editado pela Lumen Juris, o livro "Lava Jato: Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção do Brasil" será lançado na Livraria da Vila do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, na próxima segunda-feira (4), a partir das 19h.