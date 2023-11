A escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) fez setores relevantes do PT experimentarem um sentimento de dura derrota. E aumentou a percepção de que Lula não ouviu, não ouve e não ouvirá o partido em escolhas consideradas cruciais.

Dino e Lula durante o encerramento da 7ª Marcha das Margaridas, em agosto - Pedro Ladeira-16.ago.23/Folhapress

CHATO DEMAIS

Lideranças parlamentares da legenda chegam a dizer que o partido não deve mais fazer indicações a Lula, já que não são levadas em consideração —e acabam apenas gerando desgaste para pessoas que recebem apoio e são posteriormente preteridas pelo presidente.

LINHA...

A primeira vez que a legenda se sentiu excluída foi na escolha de Cristiano Zanin para o STF.

... DO TEMPO

Naquele momento, no entanto, havia a compreensão de que a primeira indicação à Corte deveria mesmo ser feita a partir de critérios estritamente pessoais de Lula.

IMBATÍVEL

Neste contexto, o então advogado do presidente era considerado imbatível na disputa, por todo o seu histórico de defesa técnica do presidente, de combate à Lava Jato e de proximidade com o petista.

ME OUVE

Já para a segunda vaga, lideranças do PT esperavam ser levadas em consideração. E passaram a se empenhar para que o advogado-geral da União, Jorge Messias, fosse o escolhido.

RECUO

O PT tinha candidatos também para a Procuradoria-Geral da República, chegou a recuar e deixou o caminho livre para Paulo Gonet —esperando que, em compensação, Lula escolhesse Messias para o STF. E nada.

ME DEVEM

As mesmas lideranças afirmam que Lula passa a impressão de que voltou ao poder sentindo-se autossuficiente, a ponto de desprezar opiniões e de comportar-se como credor político, já que, na definição de um petista, "livrou" o país de Jair Bolsonaro (PL).

BALANÇA

Nesse contexto, qualquer crítica que se faça a Lula é rebatida por seus fiéis seguidores com o argumento: "Não está melhor do que com o Bolsonaro?".

SARRAFO

"O sarrafo está baixo", diz um dirigente do PT que está descontente com os rumos do governo.

NOITE DE GALA

