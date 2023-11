O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), um dos fundadores do PT e da CUT, engrossa o coro dos que apoiam a indicação do advogado Marco Aurélio de Carvalho, para o Ministério da Justiça.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho na pré-estreia do filme "Amigo Secreto", de Maria Augusta Ramos, em SP - Marlene Bergamo - 14.jun.2022/Folhapress

Nesta quinta (30), outros integrantes do partido, como o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), vieram a público para afirmar que ele tem o apoio de amplos setores da legenda para ocupar o cargo.

Carvalho é o coordenador do grupo Prerrogativas, que se notabilizou por criticar a Operação Lava Jato e defender a inocência de Lula.

"O Marco Aurélio tem um papel muito relevante na sociedade civil hoje, pela importância do Prerrogativas, pelas causas que defende, diz Emídio.

"Apesar disso, apesar de sua militância na sociedade ser fundamental, ele contribuiria muito em Brasília, se Lula achar que é o caso", segue.

"Está pronto para cumprir um papel no governo. E é uma das poucas figuras que teriam peso tanto na sociedade civil quanto no governo", afirma Emídio.

"Ele é jovem, tem formação jurídica sólida e uma carreira bem-sucedida como advogado, além de bom trânsito na sociedade civil e no PT. Outro fator é ter uma relação próxima e de confiança com o presidente Lula", afirmou Rui Falcão à coluna Painel.

Ele elogiou ainda a moderação de Carvalho.

A escolha do substituto de Dino só deverá ser feita por Lula depois que o atual ministro for aprovado pelo Senado para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de Carvalho, integram a lista de cotados para a pasta o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o atual secretário-geral do ministério, Ricardo Capelli.

O deputado estadual Emidio de Souza, do PT - Ronny Santos/Folhapress