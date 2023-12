"Maceió" foi uma das palavras mais buscadas no Google no Brasil na semana passada, após o afundamento de solo provocado pela atividade minerária da Braskem na cidade. O termo foi o 39º mais pesquisado na plataforma, segundo dados do Google Trends.

O nome da Brakem apareceu na 51ª posição nas pesquisas no site. A procura pelo tema bateu recorde de interesse neste mês.

Vista aérea da região de Maceió afetada por mina da Braskem - Reuters

A pergunta "o que aconteceu em Maceió?" foi a pergunta que mais cresceu no Brasil no período analisado. "O que é sal-gema?" ficou na terceira posição, com aumento de 2.150%.

A petroquímica é alvo de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada no Senado para investigar o colapso de suas minas de sal-gema, que desde 2019 já provocou o desalojamento de cerca de 60 mil pessoas.

No último domingo (10), a mina 18 desabou, provocando um afundamento de solo que inundou parte da orla da lagoa Mundaú, onde estão as operações da empresa. Autoridades e técnicos ainda avaliam a extensão dos danos e a possibilidade de um desabamento total.

