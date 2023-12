Versos de canções emblemáticas de Caetano Veloso poderão ser vistos e ouvidos no centro histórico do Rio de Janeiro na próxima terça-feira (5). Na ocasião, a sede da União Brasileira de Compositores (UBC), um edifício de estilo art déco, receberá projeções com 60 metros de altura em homenagem ao artista.

Caetano Veloso durante show no Espaço Unimed, em São Paulo, em celebração ao disco "Transa" - Rafael Strabelli/Divulgação

ALEGRIA, ALEGRIA

Inspiradas nos movimentos musicais dos anos 1960, as exibições também incluirão capas de discos do cantor baiano e terão alguns de seus clássicos como trilha sonora.

CAETANEAR

No mesmo dia, Caetano será agraciado com o Troféu do Compositor Brasileiro do Prêmio UBC 2023 e terá sua trajetória celebrada em cerimônia. Nomes da música brasileira de diferentes gerações já preparam apresentações com releituras de sua obra.

CAETANEAR 2

Com exceção da faixa "Festa Imodesta", que será cantada pela presidente da UBC, Paula Lima, praticamente todo o repertório tem sido mantido em segredo até mesmo do próprio homenageado. A direção criativa do espetáculo é assinada por Zé Ricardo.

UM BRINDE

