Zeca Pagodinho receberá os cantores Alcione, Jorge Aragão, Seu Jorge, Xande de Pilares, Diogo Nogueira e Marcelo D2 em show no dia 4 de fevereiro do ano que vem no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Zeca Pagodinho em camarote do Carnaval - Ronny Santos/Folhapress

Na data, ocorrerá a gravação do DVD em comemoração aos 40 anos de carreira do sambista. No dia, Zeca também celebrará o seu aniversário de 65 anos.

Após a apresentação especial, Zeca Pagodinho sairá em turnê pelo país. Ele fará shows em São Paulo, Florianópolis, Campinas (SP), Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador e Recife.

LEITURA

A escritora Penélope Martins e o escritor, jornalista e colunista da Folha Marcelo Duarte receberam convidados para o evento de lançamento do livro "Vida Instantânea" (Panda Books), escrito pelos dois, realizado na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo, na semana passada. A diretora técnica do Museu do Futebol, Marília Bonas, esteve lá.