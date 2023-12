Médicos oncologistas e intervencionistas de seis hospitais públicos localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul preparam um "mutirão" para a remoção de tumores malignos por meio de um procedimento minimamente invasivo. A mobilização ocorrerá no dia 13 deste mês.

A ideia é que o movimento incentive a ampliação, na rede pública, da oferta da ablação por radiofrequência ou micro-ondas, como é chamada a intervenção. O método dispensa cortes ou incisões cirúrgicas e pode ser realizado em caráter ambulatorial, na maioria das vezes.

Hall de entrada do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira), na capital paulista - Eduardo Knapp - 3.mai.2018/Folhapress

A ablação é indicada para o tratamento de pequenas lesões primárias de fígado e rim, alguns tipos de metástases hepáticas e pulmonares e pequenas lesões primárias e metastáticas ósseas. O procedimento, contudo, ainda é pouco difundido no SUS (Sistema Único de Saúde), segundo organizadores do mutirão.

"Essa iniciativa representa um avanço importante na medicina, e a inclusão desse tipo de procedimento no rol do SUS poderá beneficiar um número cada vez maior de pacientes oncológicos", afirma o médico radiologista-intervencionista Marcos Menezes, do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira).

Batizada como "Dia Nacional da Cirurgia sem Cortes: Ablação", a ação ocorrerá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital São Paulo, no Hospital de Amor, no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Hospital Santa Rita, no ES, e no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre.

A Comissão de Incorporação de Tecnologias (Conitec) do Ministério da Saúde analisa, atualmente, um pedido da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista para a inclusão da ablação térmica para o tratamento de câncer de cólon e reto com metástase no fígado. A proposta está em fase de consulta pública.

MEMÓRIAS

O ator e diretor Selton Mello recebeu convidados como o ator Zé Carlos Machado no lançamento da sua autobiografia "Eu me Lembro", na noite de segunda (4). As atrizes Mariana Ximenes e Mônica Martelli compareceram ao evento, que ocorreu na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo.